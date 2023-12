Spotkanie będzie niezwykle ważne dla obu drużyn. Ewentualne zwycięstwo zapewni podopiecznym Niny Patalon pierwsze miejsce w grupie i awans do Dywizji A. Ukrainki z kolei wciąż mają matematyczne szanse na wyprzedzenie Serbek i wskoczenie na drugą pozycję, dającą prawo gry w barażach o Dywizję A.

ZOBACZ TAKŻE: Rekord El Clasico pobity! Barcelona rozbiła Real Madryt

W pierwszym starciu tych drużyn, rozegranym we wrześniu w Gdyni, górą były Biało-Czerwone, które po dublecie Ewy Pajor wygrały 2:1. Zwycięstwo nie przyszło jednak Polkom łatwo - tym bardziej, że po czerwonej kartce dla Małgorzaty Grec musiały kończyć spotkanie w dziesiątkę. W rewanżu nasze zawodniczki będą zdecydowanymi faworytkami, ale selekcjoner Nina Patalon przestrzegała przed lekceważeniem naszych wschodnich sąsiadek.

- Ukraina to przeciwnik, który nie do końca jest dla nas wygodny. Mamy jednak za sobą analizę gry rywalek, widziałyśmy ich mecze z poprzednich kolejek, całkiem niedawno same z nimi grałyśmy, więc mam nadzieję, że drużyna będzie optymalnie przygotowana do tego spotkania. W kwestiach indywidualnych nic nie powinno nas raczej zaskoczyć, ponieważ ten zespół funkcjonuje właściwie w tej samej grupie zawodniczek. Nie przewidujemy więc, by zbyt dużo mogło się tam zmienić - powiedziała na konferencji prasowej Patalon.

W kadrze Biało-Czerwonych również doszło jedynie do niewielkich zmian w porównaniu do poprzedniego meczu z Serbkami. Z podstawowej jedenastki zabraknie jedynie Małgorzaty Grec, która w rywalizacji z ekipą z Bałkanów złamała rękę. Poza tym Nina Patalon będzie miała do dyspozycji wszystkie najlepsze piłkarki, z Ewą Pajor, Katarzyną Kiedrzynek, Natalią Padillą-Bidas i Eweliną Kamczyk na czele.

Relacja i wynik na żywo z meczu Ukraina - Polska na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.00.

RI, Polsat Sport