Lijewski odkrył karty! To oni zagrają na mistrzostwach Europy

Polacy w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2024 trafili do ósmej grupy, razem z Łotwą, Włochami i Francją. Problemów przysporzyły tylko potyczki z "Les Blues". :"Biało-Czerwoni" zostali przez nich dwukrotnie pokonani (28:38, 30:27). Natomiast Łotysze i Włosi nie mieli szans na zwycięstwo nad naszą kadrą.

ZOBACZ TAKŻE: Udany początek MŚ w wykonaniu polskich szczypiornistek. Iran nie postawił się Biało-Czerwonym

Reprezentację Polski w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw poprowadziło aż trzech trenerów. Walkę o Euro rozpoczął Patryk Rombel, który został odwołany ze stanowiska w lutym, po nieudanych mistrzostwach świata. W tej sytuacji tymczasowym szkoleniowcem na mecze z Francją został Bartosz Jurecki. Dopiero pod koniec marca wybrano na nowego trenera Marcina Lijewskiego, dla którego przyszłoroczne mistrzostwa będą pierwszą dużą imprezą w roli trenera kadry.

Mistrzostwa Europy 2024 odbędą się w Niemczech od 10 do 28 stycznia. Polacy w grupie D zmierzą się z Norwegią (piąte miejsce na ME 2022), Słowenią (16. miejsce) oraz Wyspami Owczymi (bez występu na ME 2022).

Wśród trzydziestu pięciu powołanych zawodników aż dwudziestu dwóch gra na co dzień w Orlen Superlidze.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na ME 2024:

Będzikowski Jakub, Wybrzeże Gdańsk

Bis Bartłomiej, HSC 2000 Coburg

Czapliński Mikołaj, C.D. Torrebalonmano

Daszek Michał, SPR Wisła Płock SA

Dawydzik Dawid, SPR Wisła Płock SA

Gajek Ksawery, Ostrovia Ostrów Wlkp.

Gębala Maciej, SC DHfK Leipzig

Gogola Łukasz, HC Bruck

Grabowski Kacper, SPR CHROBRY Głogów

Jankowski Wiktor, MMTS Kwidzyn

Jarosiewicz Piotr, Azoty Puławy

Jastrzębski, Marcel, SPR Wisła Płock SA

Jędraszczyk Piotr, Gwardia Opole

Komarzewski Krzysztof, MKS Kalisz

Kornecki Mateusz, ThSV Eisenach

Kosmala Mateusz, MMTS Kwidzyn

Michałowicz Filip, SPR Wisla Plock SA

Morawski Adam, MT Melsungen

Moryto Arkadiusz, Klub Sportowy Vive Kielce

Olejniczak Michał, Klub Sportowy Vive Kielce

Ossowski Arkadiusz, HSC 2000 Coburg

Paterek Paweł, SPR CHROBRY Głogów

Pieczonka Patryk, SPR Wybrzeże Gdańsk

Pietrasik Ariel, Kadetten Schaffhausen

Powarzyński Jakub, SPR Wybrzeże Gdańsk

Przytuła Damian, Górnik Zabrze Handball

Sićko Szymon, Klub Sportowy Vive Kielce

Skrzyniarz Jakub, Bidasoa Irun

Słupski Michał, Jaskółka Tarnów

Syprzak Kamil, Paris Saint-Germain Handball

Szyszko Jakub, Górnik Zabrze Handball

Urbaniak Przemysław, Ostrovia Ostrów Wlkp.

Walczak Patryk, RK Zagrzeb

Wasiak Patryk, C.D. Ademar León

Witkowski Krystian, BM Benidorm

KZ, Polsat Sport