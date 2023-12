Nowy zawodnik w klubie PlusLigi? Bułgarzy piszą o rozmowach

Przedstawiciele PlusLigi przegrali to spotkanie 2:3, ale to oni awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Tydzień wcześniej przed własną publicznością drużyna trenera Michała Winiarskiego pewnie wygrała 3:0, w rewanżu rozstrzygnęła na swoją korzyść dwa pierwsze sety i w tym momencie była już pewna zwycięstwa w dwumeczu.

W 1/8 finału zawiercianie zmierzą sie z rumuńskim SCM Craiova. Być może do tego czasu zawodnikiem "Jurajskich Rycerzy" będzie już Rozalin Penczew. Sportal.bg informuje, że przy okazji wizyty w Bułgarii działacze Aluronu CMC prowadzili w tej sprawie rozmowy w niespełna 29-letnim przyjmującym. Alternatywą dla gracza Hebara mają być występy w lidze jednego z krajów arabskich.

Gdyby doszło do transferu, byłby to dla Penczewa powrót do PlusLigi po ośmiu latach. W sezonie 2014-2015 wielokrotny reprezentant Bułgarii był graczem Effectora Kielce. Później został prawdziwym siatkarskim obieżyświatem. Grał w klubach z Turcji, Włoch, Argentyny, Brazylii, Rosji, Kataru, Francji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Indonezji. Do Hebaru Pazardżik trafił przed startem obecnego sezonu.

GW, Polsat Sport