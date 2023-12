Rocky Boxing Night w Kościerzynie: Ceremonia ważenia. Transmisja TV i stream online

Na MASMAT Rocky Boxing Night 2 grudnia w Kościerzynie w wadze ciężkiej zadebiutuje Nikodem Jeżewski, który zmierzy się z Jakubem Sosińskim. W hali Sokolnia do ringu wrócą też czołowi pięściarze Rocky Boxing Promotion: Artur "Bizon" Bizewski i Domninik Harwankowski.

ZOBACZ TAKŻE: Jest oświadczenie angielskiej policji. "Ekstremalna przemoc"



W sumie kibice zobaczą 9 pojedynków, a walki zawodowe poprzedzi oficjalny sparing mistrza Polski wagi ciężkiej Kacpra Meyny z Jackiem Gałązką.



Szczególnie mocna walka zapowiada się w wadze ciężkiej. Nikodem Jeżewski zadebiutuje w królewskiej kategorii, a powita go w niej były pretendent do mistrzostwa Polski, Jakub Sosiński. - Nie mam już czasu na łatwe walki - skomentował w magazynie Koloseum przed samą galą Sosiński. To oznacza, że w piątek podczas ważenia poczujemy przedsmak wrażeń z sobotniej gali.



Karta walka gali MASMAT Rocky Boxing Night:



Paweł Nowaczyński - Damian Smagieł



Łukasz Puczyński - Hubert Krasuski



Bartłomiej Przybyła - Marek Cureja



Dawid Turzeniecki - Piotr Rzyman



Dominik Harwankowski - Piotr Gudel



Artur Bizewski - Jacek Piątek



Kajetan Kalinowski - Max Mishchenko



Nikodem Jeżewski - Jakub Sosiński



Transmisja TV i stream online ważenia przed galą Rocky Boxing Night w Kościerzynie od godz. 17:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport