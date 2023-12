Paraliż w Monachium. Chaos, zawierucha i odwołany mecz Bayernu

Sroga zima zaatakowała całe Niemcy. Obfite opady śniegu zatrzymały ruch w całym Monachium - nie działa komunikacja miejska, praca lotniska została czasowo zawieszona, wiele lotów zostało całkowicie odwołanych. Ograniczony został również ruch kolejowy. Miasto stanęło w miejscu.

Według informacji przekazanych przez klub z Bawarii to właśnie te aspekty zadecydowały o odwołaniu starcia pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin, które miało rozpocząć się dziś o 15:30. Choć mecz mógł odbyć się bez żadnego problemu, bo płyta boiska Allianz Areny jest podgrzewana i z łatwością śnieg zostałby usunięty z murawy, to jednak kibice mieliby problem z dotarciem na spotkanie - komunikacja miejska w sobotę nie będzie działać aż do 23. Dlatego, jak poinformowali przedstawiciele monachijczyków mecz został odwołany głównie ze względu na bezpieczeństwo sympatyków obu drużyn.

Mecz pomiędzy Bayern - Union miał być rywalizacją między konsekwentnie punktującymi podopiecznymi Thomasa Tuchela a jednym z największych rozczarowań tegorocznych rozgrywek Bundesligi. Zespół ze stolicy Niemiec ma na swoim koncie zaledwie 12 punktów i od końca sierpnia nie wygrał ani jednego spotkania! Fala niepowodzeń spowodowała odwołanie Ursa Fischera i zastąpienie go selekcjonerem dobrze znanym polskim kibicom. Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań miał zadebiutować w roli trenera Unionu w meczu przeciwko Bayernowi, ale wszystko pokrzyżował atak zimy.

Karolina Zielonka, Polsat Sport