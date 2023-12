Niesamowita historia w piłkarskiej ekstraklasie. Bramkarz najlepszym strzelcem zespołu!

Zdarzały się w historii futbolu przypadki bramkarzy, którzy znani byli ze skutecznego egzekwowania stałych fragmentów gry. Mowa tu chociażby o takich golkiperach jak Hans-Jorg Butt czy Rogerio Ceni. Do tego zaszczytnego grona dołączył również Brazylijczyk Tiago Volpi. I to w jakim stylu!

Volpi od lipca 2022 roku broni barw ekipy Deportivo Toluca, która rywalizuje w meksykańskiej ekstraklasie. W tej lidze niedawno zakończyła się pierwsza runda zmagań, a doświadczony golkiper może pochwalić się naprawdę wyjątkowym osiągnięciem.

Urodzony w 1990 roku bramkarz po rozegraniu siedemnastu ligowych spotkań jest... najlepszym strzelcem swojego zespołu! Wszystko za sprawą skutecznie egzekwowanych rzutów karnych. Volpi ma na swoim koncie cztery bramki i razem z posiadającym identyczny dorobek skrzydłowym Juanem Dominguezem "ciągnie" grę ofensywną swojej ekipy.

W kampanii ligowej 2023/2024 Volpi trafiał do siatki rywali w potyczkach z Cruz Azul, FC Juarez, CF Pachuca i Queretaro FC. Jeżeli dodamy do tego bramki zdobyte w międzynarodowych rozgrywkach Leagues Cup (mecze z Nashville SC oraz Minnesota United), to wychodzi nam naprawdę pokaźny wynik.

Na półmetku sezonu Deportivo Toluca zajmuje dwunaste miejsce w meksykańskiej ekstraklasie. Czy za sprawą kolejnych trafień Volpiego na wiosnę kibice klubu z Wyżyny Meksykańskiej będą mieć jeszcze więcej powodów do radości?