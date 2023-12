Niemka znalazła się na scenie razem z Pedro Pinto i momentalnie ściągnęła na siebie uwagę kibiców, którzy podkreślali jej duży udział w samej ceremonii. Ich wniosek jest prosty - Sedlaczek zdała egzamin i wypadła co najmniej dobrze.



Zobacz także: Dramat "najseksowniejszej piłkarki świata". Zalała się krwią (ZDJĘCIA)



Niespełna 39-latka rozpoczęła pracę w mediach ponad 10 lat temu, pracując w regionalnych mediach. Aktualnie pracuje dla ARD, gdzie można ją oglądać w towarzystwie m.in. Bastiana Schweinsteigera. Co ciekawe, 10 lat temu była w związku z Kevinem Trappem.



Angielskie media porównały ją do Laury Woods, czyli dziennikarki robiącej furorę na Wyspach Brytyjskich.

Ona skradła show! Oto największa gwiazda losowania Euro 2024 (ZDJĘCIA)

Ona skradła show! Oto największa gwiazda losowania Euro 2024 Zobacz galerię

Polsat Sport