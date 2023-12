W sobotnim meczu 11. kolejki ORLEN Basket Ligi czekają nas niesamowite emocje związane z meczem PGE Spójni Stargard oraz Kinga Szczecin. Kiedy mecz Spójnia - King? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.

Ważne derby w ORLEN Basket Lidze! Zarówno dla kibiców zespołu ze Stargardu, jak i Szczecina to jedno z kluczowych spotkań w kalendarzu rozgrywek.

Szczególnie ciekawie zapowiada się pojedynek w polu trzech sekund pomiędzy Wesem Gordonem a Morrisem Udeze. Andrzej Mazurczak to motor napędowy Kinga, a teraz zmierzy się ze Stephenem Brownem. Przemysław Żołnierewicz niedawno dołączył do drużyny mistrzów, ale jeszcze nie pokazał swojego potencjału. Czy to będzie mecz na przełamanie?

Kiedy mecz Spójnia - King? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Spójnia Stargard - King Szczecin od godz. 20:20 w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.

KN, PLK