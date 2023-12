PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice. Relacja i wynik na żywo

Piast Gliwice, który zremisował jesienią 12 meczów w piłkarskiej ekstraklasie, w sobotę podejmie Puszczę Niepołomice w 17. kolejce. „To rywal co najmniej niewygodny” – ocenił trener gliwiczan Aleksandar Vukovic. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zespół z Niepołomic wygrał ostatnie dwa spotkania - z Wartą Poznań 2:0 i Górnikiem Zabrze 2:1.

„Ze wszystkich beniaminków zdecydowanie najlepiej sobie radzi. Gra w określony sposób, który może się podobać lub nie, ale jest skuteczny. Dał historyczny awans, a teraz drużyna pokazuje, że jest w stanie nawiązać walkę o pozostanie w lidze” – dodał szkoleniowiec.

Przyznał, że jego zawodnicy muszą się nastawić na dużo walki i zawziętości ze strony gości.

Z defensywy Piasta już wcześniej wypadł za czerwoną kartkę Grek Alexandros Katranis, teraz z tego samego powodu zabraknie Ariela Mosóra. Wrócił za to do normalnych treningów po wyleczeniu kontuzji doświadczony napastnik Kamil Wilczek, który ostatnio zagrał 30 lipca.

„Znajdzie się w meczowej dwudziestce” – zaznaczył Vukovic.

Nie ukrywał, że wynik kończącego rundę jesienną meczu z Puszczą (15.00) wpłynie na ocenę pierwszej części sezonu w wykonaniu jego zespołu, który ma za sobą serię sześciu kolejnych remisów.

„Wygrana spowoduje, że te remisy mogą smakować inaczej. Jesteśmy w takiej pozycji, że powinniśmy zdobyć trzy punkty i z remisu na pewno nie będziemy zadowoleni” – zauważył.

W ostatnim spotkaniu z Jagiellonią w Białymstoku miejsce Frantiska Placha w bramce Piasta zajął Karol Szymański, dla którego był to pierwszy ligowy występ w sezonie.

„Wynikało to z docenienia innego bramkarza, jakiego mamy w kadrze, próby dowiedzenia się czegoś więcej o nim. Nie uważam, aby było to ryzykowne. Z drugiej strony nie sądzę, by stratę poniósł Plach, który ma należyty status w drużynie” – podsumował trener.

BS, PAP