Zespół z Kielc nie przegrał ośmiu ostatnich ligowych spotkań; w tym czasie odnotował dwa zwycięstwa i sześć remisów. W poprzedniej kolejce podopieczni trenera Kuzery zremisowali na Stadionie Śląskim z Ruchem 1:1. Po meczu w obozie Korony panowały mieszane uczucia - punkt uratowała już w doliczonym czasie gry, ale w pierwszej połowie miała zdecydowaną przewagę i już wtedy mogła "zamknąć" to spotkanie.

"W pierwszych 45 minutach oddaliśmy 19 strzałów, ale w głównej mierze nieprzygotowanych. Przeciwnik był nastawiony głównie na blokowanie, bronił nisko. W niektórych momentach dobrze korzystaliśmy z faz przejściowych. W tym jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w lidze. To jednak szybko się kończy i rozpoczyna się atak pozycyjny. W nim trzeba szukać lepszych rozwiązań dla kolegi. Naszą siłą jest drużynowość. Każdy chce zdobywać bramki, notować asysty, ale musimy robić to razem" – podkreślił szkoleniowiec.

Obrońca Dominick Zator przyznał, że z remisu on i jego koledzy nie byli zadowoleni, bo "każdy mecz chcą wygrywać".

"Ale trzeba zdobywać bramki, a my mamy z tym problem. Osiem spotkań bez porażki to jednak też godny uwagi rezultat. Zawsze lepiej zdobyć punkt niż nic" – dodał Kanadyjczyk.

O podtrzymanie dobrej passy będzie w najbliższej kolejce Koronie trudno. Kielczanie w sobotni wieczór zmierzą się z jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. "Kolejorz" przyjedzie do Kielc podrażniony po ostatniej porażce na własnym boisku z Widzewem Łódź (1:3).

"Lech to cały czas bardzo mocny zespół, ale w tej lidze możemy wygrać z każdym. Musimy mieć tylko bardzo dobry plan na to spotkanie. To będzie dla nas najbardziej wymagający mecz pod względem intensywności. Musimy ją narzucić. Nie mamy nic do stracenia, możemy tylko zyskać" – zaznaczył Kuzera.

"To będzie trudny mecz, będziemy musieli więcej bronić, ale to też dobra okazja, aby się pokazać na tle tak silnej drużyny. Równie wymagającym przeciwnikiem może być podczas tego meczu pogoda. W sobotni wieczór temperatura ma spaść poniżej zera. Nie jest przyjemnie grać w takich warunkach, ale one będę równe dla obu drużyn" – podkreślił Zator.

Według niektórych medialnych doniesień trener Lecha John van den Brom w przypadku niepowodzenia w Kielcach może stracić swoją posadę.

"Na pewno coś się tam dzieje. Lech ma bardzo duże aspiracje i wszystko inne niż mistrzostwo będzie traktowane jak porażka. Musimy być jednak skupieni na sobie i wykorzystywać okazje, które sobie stworzymy" – powiedział 40-letni trener.

Przed kielecką drużyną trudna końcówka roku. Poza spotkaniem z zespołem z Poznania, Koronę czekają jeszcze pojedynki z liderem tabeli wrocławskim Śląskiem i Rakowem Częstochowa oraz starcie z Legią Warszawa w Pucharze Polski. Mimo imponującej serii spotkań bez porażki Korona ma tylko punkt przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice.

"Nie zakładamy celów punktowych do końca rundy. Mamy świadomość, że jesteśmy na cienkiej granicy, aby pograć o coś więcej. Nie przypominam sobie nawet jednego spotkania, w którym bylibyśmy rozbici. Brakuje nam detali, decyzyjności, oceny stanu murawy, dobrego podania. Stać nas na zwycięstwa. Nie chcemy być Koroną, która będzie grała tylko o utrzymanie" – podsumował Kuzera.

mtu, PAP