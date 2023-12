Bez niespodzianek w Lillehammer. Kolejne zwycięstwo faworyta

Norweg Jarl Magnus Riiber wygrał w niedzielę w norweskim Lillehammer zawody w kombinacji norweskiej zaliczane do Pucharu Świata. Drugi był Austriak Johannes Lamparter, a na trzecim miejscu ex aequo Norwegowie Joergen Graabak i Jens Luras Oftebro. Polacy nie startowali.

Ośmiokrotny mistrz świata i czterokrotny triumfator klasyfikacji generalnej PŚ (2019, 2020, 2021, 2022) w niedzielę nie miał sobie równych na skoczni narciarskiej. Oddał skok na odległość 141 m i na 10-kilometrową trasę ruszył z 55-sekundową przewagą nad drugim Austriakiem, który skoczył 135 m.

Lamparter zdołał później zmniejszyć dystans do rywala, ale nie udało mu się go wyprzedzić i zakończył zawody na drugim miejscu ze stratą 33,8 s do zwycięzcy, który ukończył bieg z czasem 25.55,3. Graabak i Oftebro stracili do swojego rodaka 36,5 s.

Riiber, który triumfował także w sobotę i w sumie ma już na swoim koncie cztery wygrane zawody w tym sezonie, jest liderem klasyfikacji generalnej z dorobkiem 490 pkt. Kolejne pozycje zajmują Lamparter oraz Graabak - po 380 pkt.

Kolejne zawody odbędą się w Ramsau w Austrii.

KP, PAP