Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund. Relacja i wynik na żywo

Bayer spisuje się w tym sezonie kapitalnie, czego dowodem pozycja lidera tabeli Bundesligi oraz bilans jedenastu zwycięstw i tylko jednego remisu. A to oznacza, że piłkarze z Leverkusen są niepokonani. Pod tym względem tylko Bayern dotrzymuje im kroku. Monachijczycy plasują się na drugiej lokacie z dwoma punktami mniej.

Borussia po trzech meczach ligowych bez wygranej, wygrała w poprzedniej kolejce ze swoją imienniczką z Moenchengladbach 4:2. Zawodnicy BVB znajdują się na piątym miejscu z dziesięcioma punktami straty do Bayeru. Bezpośrednia konfrontacja to zatem okazja do zmniejszenia strat.

Oba zespoły rywalizowały w środku tygodnia w europejskich pucharach. Bayer w Lidze Konferencji wygrał na wyjeździe z Hacken 2:0, natomiast Borussia zwyciężyła na San Siro AC Milan 3:1.

W poprzednim sezonie dortmundczycy dwukrotnie pokonali Bayer - u siebie 1:0 oraz na wyjeździe 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport