Mistrz i wicemistrz kraju niespodziewanie z porażkami na inaugurację sezonu

Warciarze wygrywali już 3:1, ale wojskowi doprowadzili do remisu 3:3. Obie ekipy miały 12 minut, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, dopiero na sekundy przed zakończeniem pojedynku Michał Wachowiak pokonał bramkarza Grunwaldu.

Niespodziewanej porażki doznał także wicemistrz Polski Pomorzanin Toruń, który uległ LKS Gąsawa 3:6. Bohaterem meczu był zawodnik gości Mateusz Mazany, zdobywca trzech goli.

Niezwykły przebieg miał mecz w Gnieźnie pomiędzy Stellą a Eneą AZS AWF Poznań. Gospodarze po 26 minutach prowadzili już 5:1, lecz po przerwie do pracy zabrali się akademicy. Już w 40. minucie był remis 5:5, ale ofensywa gości trwałą dalej. Dopiero przy stanie 9:6 dla AZS AWF znów inicjatywę przejęli gnieźnianie, ale strat nie zdążyli już odrobić.

- Takie mecze na hali często się zdarzają. Nawierzchnia boiska w Gnieźnie jest dość ciężka, piłka wysoko się odbija i potrzebowaliśmy trochę czasu na zaadaptowanie się do tych warunków. A rywale niemal każdą sytuację zamieniali na bramkę. My natomiast jesteśmy dobrze fizycznie przygotowani do sezonu i przewagą w tym aspekcie wygraliśmy to spotkanie – powiedział trener poznańskiej drużyny Jacek Adrian, który ze swoim zespołem w 2021 roku zdobył mistrzostwo kraju.

Jak dodał, szansę na walkę o najwyższe cele mają praktycznie wszystkie zespoły.

- W tym sezonie liga, podobnie jak na boiskach otwartych, jest wyjątkowo wyrównana. Nie ma zespołu, który może być dostarczycielem punktów. Każda drużyna ma bardzo mocne pierwsze piątki i to ławka może zadecydować o wyniku meczu i o medalach. Dlatego szansę na podium mają wszystkie ekipy – podsumował szkoleniowiec.

Regulamin superligi o halowe mistrzostwo Polski uległ małej zmianie. W fazie zasadniczej rozgrywana będzie tylko jedna runda (siedem kolejek), a następnie najlepsza szóstka wystąpi w turniej finałowym. Jego uczestnicy zostaną podzieleni na dwie trzydrużynowe grupy; ich zwycięzcy zagrają w finale, a zespoły z drugich miejsc zmierzą się w pojedynku o brązowy medal. Ostatnia ekipa po rundzie zasadniczej zostanie automatycznie zdegradowana do pierwszej ligi, a drużyna z siódmej lokaty wystąpi w barażu z wicemistrzem pierwszej ligi o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wyniki 1. kolejki:

Pomorzanin Toruń – LKS Gąsawa 3:6 (1:2)

Grunwald Poznań – Warta Poznań 3:4 (1:3)

LKS Rogowo – AZS Politechnika Poznańska 6:10 (3:4)

Stella Gniezno – Enea AZS AWF Poznań 8:9 (5:2)

fdz, PAP