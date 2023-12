Gala Guttmanny 2023. Transmisja TV i stream online

Już w poniedziałek odbędzie się gala Gala Guttmanny 2023, na której przedstawione zostaną wyniki 5. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku. Transmisja Gali Guttmanny 2023 w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Kapituła Plebiscytu wybrała 24 sportowców, 8 trenerów/trenerek, 5 organizacji sportowych, 5 wydarzeń sportowych oraz 3 drużyny. Internauci dni mogli oddawać swoje głosy na specjalnie przygotowanej platformie. Już w poniedziałek okaże się, kto zasłużył na miano Sportowca 2023 roku. Zwycięzca otrzyma statuetkę z brązu imienia sir Ludwiga Guttmanna, inicjatora ruchu paralimpijskiego, oraz nagrodę pieniężną.

- Pierwszy okrągły jubileusz Plebiscytu na Sportowca Roku zbiegł się z 25-leciem działalności Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, co czyni tę edycję naprawdę wyjątkową. Myślę, że to świetna okazja, by w tym roku jeszcze głośniej wybrzmiało kluczowe zadanie naszego Komitetu, którym jest propagowanie wartości sportu paralimpijskiego, takich jak odwaga, determinacja, inspiracja i równość – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

W ubiegłorocznej edycji Plebiscytu główną nagrodę otrzymał reprezentant Polski w parastrzelnictwie, Szymon Sowiński z ZSR Start Zielona Góra. Trenerem 2022 roku został Andrzej Ochal, szkoleniowiec reprezentacji Polski w paratenisie stołowym. Za wydarzenie 2022 r. uznano 50. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Szczecinie, a organizacją 2022 r. okrzyknięto Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start". W zeszłym roku przyznano także nagrody specjalne. Guttmann Honorowy powędrował do Zenona Jaszczura, Członka Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Transmisja Gali Guttmanny 2023 w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:55.

