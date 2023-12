Nowy kandydat do organizacji igrzysk olimpijskich

Komitet Wykonawczy MKOl podjął w Paryżu decyzję o włączeniu projektu olimpijskiego „Switzerland 203x” do „uprzywilejowanego dialogu” dotyczącego igrzysk w roku 2038. MKOl jest przekonany do szwajcarskiego projektu, ale uważa, że nadal jest miejsce do korekt w takich obszarach jak planowanie i finansowanie obiektów sportowych. Szwajcaria ma czas do końca 2027 roku na dalsze rozwinięcie omawianych kwestii.



Podstawą decyzji MKOl jest jednomyślne stanowisko Szwajcarskiego Komitetu Olimpijskiego (SOA) i wszystkich federacji zimowych, popierające starania o tę imprezę.

„Naszym celem były igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w 2030 lub 2034 roku, ale w sporcie trzeba wykazać się elastycznością. Teraz mamy okazję wspólnie dalej rozwijać nasz projekt i jesteśmy przekonani, że nasze warunki ramowe, nasze bogate doświadczenie i niezawodność czyni z nas doskonałego partnera MKOl – także w roku 2038” – oświadczył Juerg Stahl, prezydent SOA.

Jeśli projekt zostanie zrealizowany i Szwajcaria zostanie gospodarzem igrzysk w 2038 roku, kraj ten po raz trzeci dostąpi tego zaszczytu. Wcześniej Szwajcaria zimowe igrzyska organizowała w 1928 i 1948 roku.

jb, PAP