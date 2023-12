Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Magdy Linette

Tenisistka z Poznania w końcu doczekała się wspaniałego występu w jednym z czterech najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Do tej pory we wszystkich potrafiła zagrać niezwykle solidnie, wygrywała w nich z największymi gwiazdami – by przypomnieć tylko zwycięstwa nad Ashleigh Barty (nie udało się to ani Idze Świątek, ani Agnieszce Radwańskiej) oraz Ons Jabeur we French Open czy Jeliną Switoliną w Wimbledonie – jednak te wyniki nie składały się potem w jedną spektakularną całość.

Teraz w Melbourne było zupełnie inaczej. Sukcesy w starciach z Egipcjanką Mayar Sherif, Estonką Anett Kontaveit, Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową, Francuzką Caroline Garcią oraz Czeszką Karoliną Pliškovą dały jej miejsce w najlepszej czwórce szlema. W 1/2 finału Linette też zaimponowała, tocząc zacięty bój z późniejszą zwyciężczynią Aryną Sabalenką. To był bez wątpienia najlepszy start Magdy w karierze!

89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Przegląd Sportowy, Polsat Sport