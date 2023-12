WKS Śląsk Wrocław rozpoczyna rundę rewanżową w rozgrywkach EuroCup. We wtorkowy wieczór ekipa ze stolicy Dolnego Śląska zagra u siebie z francuskim JL Bourg. Faworytami, i to zdecydowanymi są goście. Kiedy mecz Śląsk - JL Bourg? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.