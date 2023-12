W Fortuna Pucharze Polski czas na kolejną rundę. We wtorkowy wieczór dojdzie do dwóch strać. W 1/8 rozgrywek Pogoń Szczecin zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Natomiast Jagiellonia Białystok podejmie Wartę Poznań. Transmisja obu meczów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.