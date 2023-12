Inauguracja lekkoatletycznego sezonu ponownie w Łodzi. Nie zabraknie gwiazd

To już tradycja, że zawody w Łodzi inaugurują lekkoatletyczny sezon halowy w Polsce, w którym w nadchodzącym roku zaplanowano również m.in. dwie ważne imprezy w Toruniu - międzynarodowy mityng Orlen Copernicus Cup oraz mistrzostwa Polski.

- Z wielką ekscytacją czekamy na nadchodzący sezon, a ten w hali będzie wstępem do tego, co czeka nas latem, czyli igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mam nadzieję, że otwarcie tego sezonu będzie na dobrym poziomie, a kibice, którzy zawsze chętnie dopingują lekkoatletów w Atlas Arenie, po raz kolejny przyjdą kibicować – zapowiedział wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara ogłaszając we wtorek datę imprezy.

Z tego względu organizatorzy zawodów spodziewają się startu całej reprezentacyjnej czołówki, która będzie rywalizować w siedmiu konkurencjach: mężczyźni - w biegach na 60 metrów i 60 metrów przez płotki, pchnięciu kulą, skoku wzwyż i skoku o tyczce; kobiety - w biegach na 60 metrów i 60 metrów przez płotki.

Wśród polskich lekkoatletów w Łodzi prawdopodobnie wystartują m.in. Ewa Swoboda, która podczas Orlen Cup 2022 pobiła rekord Polski w biegu na 60 m, Pia Skrzyszowska, która w ostatniej edycji imprezy wygrała bieg na 60 metrów przez płotki oraz najlepszy polski tyczkarz Piotr Lisek. Organizatorzy zawodów listę startową mają ogłosić na początku przyszłego roku.

- Jak co roku chcemy zgromadzić najciekawszy zestaw lekkoatletów, by dobrze wprowadzić kibiców w sezon, który przecież jest wyjątkowy, bo zakończy się najważniejszą sportową imprezą. Zapraszam wszystkich do Atlas Areny, bo emocje są gwarantowane – zaznaczył Chmara.

Nachodząca edycja łódzkiego mityngu będzie miała kategorię brązową cyklu World Athletics Indoor Tour.

Przyszłoroczny sezon halowy dla polskich zawodników potrwa niewiele ponad miesiąc. Po zawodach w Łodzi, 6 lutego czeka ich rywalizacja w Orlen Copernicus Cup w Toruniu, a jedenaście dni później, również w toruńskiej hali, odbędą się halowe mistrzostwa Polski. Sezon halowy zwieńczą mistrzostwa świata w Glasgow w Szkocji (1-3 marca).

Mityng w Łodzi organizowany jest od 2015 roku. Wcześniej pod nazwą Pedro's Cup, a od 2017 roku jako Orlen Cup.

KZ, PAP