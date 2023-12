Szwedzka wojna w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. "Oba mecze dostarczą ogromnych emocji!"

- Skelleftea preferuje szybki i twardy hokej, nie lubią zespołów, które także potrafią grać fizycznie, a nam taki styl jak najbardziej odpowiada. To może być właśnie naszym atutem - mówi mający polskie pochodzenie trener bramkarzy Färjestad Karlstad, Maciej Szwoch. We wtorek i środę zostaną rozegrane pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. W najciekawszym spotkaniu Skelleftea AIK zmierzy się z Farjestad Karlstad. Transmisje meczów na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Grzegorz Michalewski: Szwedzka wojna pomiędzy Skellefteą AIK i Farjestad Karlstad to zdecydowanie najciekawsza para ćwierćfinału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Aktualnie jesteście liderem tabeli ligi SHL, a zespół Skelleftei zajmuje siódmą pozycję. Jak podchodzicie do tej rywalizacji?

Maciej Szwoch: Dla nas jest to bardzo ważna konfrontacja. Chcemy już w pierwszym meczu wypracować sobie dobrą zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym. Przed naszym klubem pojawiła się ogromna szansa aby awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę, że czekają nas dwa niezwykle trudne mecze, bo Skelleftea to bardzo dobry zespół.

We wtorek zagracie w pełnym zestawieniu?

W zasadzie tak. Jedynie napastnik Henrik Bjorklund i obrońca Jeremy Groleau leczą kontuzje i przeciwko Skelleftei na pewno nie zagrają. Pozostali zawodnicy są gotowi do gry w tym spotkaniu.

Jakiego meczu możemy się spodziewać?

Na pewno oba mecze dostarczą wszystkim ogromnych emocji. Tego jestem pewny. Tydzień temu graliśmy z nimi w meczu ligowym i wygraliśmy go na wyjeździe 7:4. Tamto spotkanie rozgrywane było na bardzo dużej intensywności i obie ekipy grały fizycznie, dużą rolę ogrywała jazda na łyżwach. Skelleftea preferuje szybki i twardy hokej, nie lubią zespołów, które także potrafią grać fizycznie, a na taki styl jak najbardziej odpowiada. To może być właśnie naszym atutem.

Które elementy mogą być kluczowe w tym dwumeczu?

W rozgrywkach Ligi Mistrzów zmieniły się przed tym sezonem niektóre przepisy i właśnie te nowości mogą przesądzić o awansie jednej z drużyn do półfinału. Ogromne znaczenie mają przewagi. Jeżeli musisz się bronić, to masz naprawdę trudne zadanie, a gra w przewadze daje dużo więcej atutów. Dlatego w rozgrywkach Ligi Mistrzów właśnie ten element ma tak duże znaczenie.

Jak oceniasz zmiany wprowadzone przed tym sezonem Ligi Mistrzów przez władze Champions Hockey League?

Uważam, że są one interesujące. Owszem jesteśmy przyzwyczajeni do innych przepisów w czasie meczów w lidze szwedzkiej, ale te wprowadzone w CHL wydaje się, że zdają egzamin i sprawiają, że mecze w Lidze Mistrzów są jeszcze bardziej interesujące. Zresztą sami zawodnicy nie mają żadnych problemów z przyzwyczajeniem się do tych różnic w przepisach pomiędzy meczami ligowymi a spotkaniami w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Plan transmisji pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów hokeju na lodzie:

Wtorek (5 grudnia):

Skelleftea AIK – Farjestad Karlstad od 17:50 w Polsacie Sport Fight

Rapperswill-Jona Lakers – HC Vitkovice Ridera od 19:35 w Polsacie Sport Premium 3

Geneve-Servette – Vaxjo Lakers od 19:35 w Polsacie Sport Premium 4

Środa (6 grudnia):

Dynamo Pardubice – Lukko Rauma od 17:50 w Polsacie Sport Premium 1