Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Adriana Meronka

W zakończonym niedawno sezonie 2023 cyklu DP World Tour Meronk zajął czwarte miejsce, ale tak naprawdę był pierwszy. Z tego drugiego najważniejszego na świecie cyklu do najpotężniejszego i najbardziej prestiżowego amerykańskiego PGA Tour zakwalifikowało się na stałe dziesięciu zawodników, którzy nie mieli tego prawa wcześniej. Przed Meronkiem na koniec sezonu uplasowali się tylko trzej golfiści grający w PGA Tour, a w DP World Tour występujący jedynie gościnnie. A zatem Polak był w swojej "lidze" najlepszy.

Zawdzięcza to, m.in. największej wśród wszystkich zawodników liczbie wygranych, których odniósł trzy. Pierwszą na początku sezonu jeszcze pod koniec ubiegłego roku w Australian Open. Drugą w Italian Open w maju, a trzecią w Andalucia Masters w październiku. Jeśli dodamy do tego, że w lipcu 2022 r. Meronk był najlepszy w Irish Open w Irlandii, to można zauważyć prawidłowość, że co kilka miesięcy Polak wygrywa jakąś imprezę. Mało? Wcale nie, bo na każdym poziomie w turniejach golfowych o zwycięstwa niełatwo, bo decydują detale.



Przegląd Sportowy, Polsat Sport