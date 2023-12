Książę zdecydował. Zmiana trenera w angielskim klubie

- Chris zrobił wspaniałe rzeczy dla klubu i moim zdaniem jest najlepszym facetem na świecie, który mógłby przejąć go w takich okolicznościach" - powiedział książę Abdullah w radiu Talksport.

To pierwsza zmiana trenerska w ekstraklasie angielskiej od początku sezonu 2023/24. W 14 kolejkach piłkarze Sheffield United wygrali tylko jeden mecz. W sobotę ponieśli wyjazdową porażkę z przedostatnim w tabeli Burnley aż 0:5.

Wilder, były zawodnik Sheffield United, prowadził klub w latach 2016-21 i w ciągu trzech pierwszych sezonów wywalczył dwa awanse, z League One do Championship, a następnie do Premier League.

KZ, PAP