Były piłkarz Barcelony zmienił reprezentację. Może zagrać na wielkiej imprezie

Obrońca Leeds United urodził się w 1996 roku w Santo Domingo, a zatem stolicy Dominikany. W wieku sześciu lat przeprowadził się do Hiszpanii, gdzie stawiał pierwsze kroki w piłkarskiej karierze. W 2015 roku wystąpił w meczu reprezentacji Dominikany z olimpijską kadrą Brazylii. To spotkanie nie było jednak sankcjonowane przez FIFA, a zatem zgodnie z przepisami Firpo nie zaliczył oficjalnego debiutu w narodowych barwach.

Później otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii U-21, w której rozegrał cztery mecze. W 2019 roku wraz z "La Furia Roja" sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 21.

Na szczeblu seniorskim Firpo postanowił reprezentować kraj urodzenia. W ostatnim czasie dopełnione zostały wszelkie formalności i w przyszłym roku 27-latek będzie mógł oficjalnie zadebiutować w reprezentacji Dominikany. Wychowanek Betisu ma pomóc drużynie Marcelo Neveleffa podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. "Los Quisqueyanos" zapewnili sobie udział w turnieju poprzez dotarcie do finału mistrzostw U-20 strefy CONCACAF. Do stolicy Francji będzie mogło udać się trzech zawodników powyżej 23. roku życia. Ponadto Dominikanę czeka walka o awans na mundial, który w 2026 roku odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

W latach 2019-2021 Firpo był piłkarzem Barcelony. W barwach "Dumy Katalonii" zagrał w 41 meczach. Następnie przeniósł się do Leeds United. Po spadku drużyny do Championship Dominikańczyk ma problemy z regularną grą. Na początku sezonu leczył kontuzję, a potem długo nie mógł znaleźć miejsca w kadrze meczowej. Do tej pory w tym sezonie zagrał w trzech sportkania i to w niepełnym wymiarze czasowym.

mtu, Polsat Sport