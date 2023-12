Były prezydent założył klub i... po kilku miesiącach zdobył mistrzostwo kraju

Gurbanguly Berdimuhamedow, który rządził Turkmenistanem od 21 grudnia 2006 do 19 marca 2022 roku, założył klub FK Arkagad w kwietniu 2023 roku. Nazwa drużyny nawiązuje bezpośrednio do określenia, jakim tytułował się były prezydent. "Arkadag" oznacza "Bohatera-opiekuna".

Droga klubu do mistrzostwa Turkmenistanu wygląda, jakby była żywcem wyjęta z komedii "Dyktator" z Sachą Baronem Cohenem: Berdimuhamedow zaprojektował herb i koszulki zespołu, a do drużyny ściągnięto praktycznie wszystkich najlepszych zawodników z ligi. Same rozgrywki zostały zaś rozpoczęte ze sporym opóźnieniem, by nowo powstały zespół mógł wziąć w nich udział. Efekt? Już po 20 kolejkach, w których FK Arkadag zdobył komplet punktów i z bilansem goli 70-15 prowadzi w Yokary Lidze, utworzony zaledwie kilka miesięcy temu klub zapewnił sobie mistrzostwo kraju.

- Zwycięstwa nas motywują. Zapewniliśmy już sobie zwycięstwo w lidze, ale do zdobycia mamy jeszcze krajowy puchar - powiedział Didar Durdyjew, napastnik FK Arkadag, cytowany przez "Dnevni Avaz".

Krajowy hegemon nie może jednak liczyć na miłość kibiców w całym Turkmenistanie. Portal Hronika Turkmenistana cytuje słowa jednego z fanów klubu Sagadam Turkmenbaszy, który powiedział, że sędziowie jawnie wspierają zespół byłego prezydenta kraju, a w starciu z Sagadam mieli nawet podyktować karnego z kapelusza, by FK Arkagad wymęczył jednobramkowe zwycięstwo.

RI, Polsat Sport