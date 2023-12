Jest decyzja w sprawie Natalii Maliszewskiej. Gigantyczna kara!

W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych, w zakresie podawania danych pobytowych, maksymalnie kara może wynieść dwa lata, ale może zostać skrócona – w zależności od stopnia winy zawodnika.

Ustalono również, że rozpoczęcie biegu tej dyskwalifikacji nastąpi od 11 maja 2023 roku, co w efekcie pozwoli zawodniczce wrócić do rywalizacji sportowej o 4 miesiące szybciej. Wsteczne rozpoczęcie dyskwalifikacji skutkuje odebraniem zawodniczce zdobytych punktów, medali i nagród – jeśli otrzymała je w czasie od 11 maja 2023 r.

Cofnięcie dyskwalifikacji łącznie o 4 miesiące było możliwe m.in. ze względu na:

- przyznanie się zawodniczki do winy, w tej konkretnej sprawie do naruszenia przepisów antydopingowych w zakresie danych pobytowych

- ustalenia, że stopień winy zawodniczki w tej konkretnie sprawie umożliwiał wymierzenie kary w dolnej granicy przewidzianej we właściwych przepisach antydopingowych

- zgodę ze strony zawodniczki na karę zaproponowaną przez organy antydopingowe

- rezygnację ze standardowej ścieżki procesowej gdyż warunki porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez Panel Dyscyplinarny

Skracanie kary miało już miejsce w przeszłości i najczęściej dotyczyło naruszania przepisów antydopingowych w kontekście zażywania substancji zabronionych (z czym niemieliśmy do czynienia w sprawie). Natychmiastowe przyznanie się do naruszenia przepisów antydopingowych i przyjęcie kary skutkuje w takim przypadku zazwyczaj skróceniem kary z 4 do 3 lat dyskwalifikacji.

Tego rodzaju porozumienie dotyczące skrócenia kary w obszarze naruszenia przepisów antydopingowych wynikających z 3 błędów w zakresie podawania danych pobytowych (ADAMS) i / lub nieobecności w okienku kontrolnym w ciągu 12 miesięcy, zostało zawarte po raz pierwszy w Polsce.

Porozumienie zawarte przez trzy strony zostało rozpoznane i zatwierdzone przez polski Panel Dyscyplinarny I Instancji w dniu 5 grudnia 2023 roku.

KN, Informacja prasowa