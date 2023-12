To będzie prawdziwe starcie na szczycie. Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje obecnie czwartą pozycję w tabeli tegorocznych rozgrywek, a Projekt Warszawa drugie. Podopieczni Michała Winiarskiego mają za sobą serię sześciu zwycięstw z rzędu. Można powiedzieć, że po powrocie do gry Trevora Clevenot i Mateusza Bieńka są nie do zatrzymania.

Projekt również wydawał się nie do przejścia, póki nie trafił na... PGE GiEK Skrę Bełchatów, z którą przegrał w czterech setach. Była to pierwsza i jedyna, póki co, porażka stołecznego zespołu. Ostatnio do popularnego "gangu Grabana" dołączył Taylor Averill, który już w swoim pierwszym spotkaniu otrzymał statuetkę MVP.

Relacja i wynik na żywo Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa meczu na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:20.