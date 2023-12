Wybrali najbardziej pamiętne mecze roku. Jest spotkanie Igi Świątek

Wyróżniony mecz Polki został rozegrany 10 czerwca i zakończył się zwycięstwem naszej reprezentantki w trzech setach (6:2, 5:7, 6:4).

"Stawka była oczywista. Iga Świątek, która w drodze do finału nie przegrała ani jednego seta, broniła tytułu mistrzyni Roland Garros i chciała go zdobyć po raz trzeci w ciągu czterech lat. Po drugiej stronie siatki była Karolina Muchova, która dopiero co dokonała wielkiej ucieczki w półfinale z Aryną Sabalenką, obroniła w nim piłkę meczową i zapobiegła finałowi z udziałem zawodniczek rozstawionych z numerem 1 i numerem 2" - wspominają redaktorzy oficjalnej strony WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka zaskoczyła wszystkich! Oto jej tajna broń (WIDEO)

"Świątek wygrała dziewięć z pierwszych jedenastu gemów i wyglądała dobrze w swoim marszu po kolejny dominujący występ w Paryżu. Potem, nagle, Muchova powróciła z wyniku 0:3, doprowadziła do trzeciego seta i sprawiła, że mecz był bardzo wyrównany. Czeszka miała swoje szanse. W decydującym secie dwukrotnie zdobyła przewagę przełamania, a po tym, jak Świątek wyrównała na 4-4, miała break pointa i szansę by serwować po największą niespodziankę w roku. Świątek odpowiedziała wygrywając sześć z ostatnich siedmiu punktów i przypieczętowała zwycięstwo" - czytamy na WTAtennis.com.

Tym, co utkwiło w pamięci osób dokonujących wyboru kulminacyjnych punktów mijającego roku w kobiecym tenisie, były też słowa polskiej tenisistki po finale - gdy poproszono ją, by opisała emocje, które przeżywała w czasie starcia z Muchovą, Świątek odpowiedziała: "O mój Boże, chcecie zacząć ten rollercoaster?".

Pozostałe mecze, wybrane przez WTAtennis.com do grona najbardziej pamiętnych spotkań roku, to półfinał French Open Karolina Muchova - Aryna Sabalenka (7:6, 6:7, 7:5), finał US Open Coco Gauff - Aryna Sabalenka (2:6, 6:3, 6:2), oraz ponad trzygodzinna bitwa pomiędzy Venus Williams i Camilą Giorgi (7:6, 4:6, 7:6) w 1. rundzie turnieju w Birmingham, która była pierwszym zwycięstwem legendarnej Amerykanki nad tenisistką z czołowej 50 światowego rankingu od czterech lat.

Wracając do Świątek, zwycięstwo we French Open 2023 było dla niej trzecim w karierze triumfem w paryskim turnieju Wielkiego Szlema. W zakończonym już sezonie Polka wygrała też imprezę rangi WTA 1000 w Pekinie, turnieje WTA 500 w Doha i Stuttgarcie, WTA 250 w Warszawie oraz finały WTA w Cancun. Sezon zaczęła i zakończyła jako numer 1 światowego rankingu.

GW, Polsat Sport