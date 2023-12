Zarabia krocie, choć jeszcze nie zadebiutował. Najwyższy taki kontrakt w historii!

Chourio, uważany za jeden z największych talentów od wielu lat, trafił do Milwaukee Brewers dwa lata temu. Jego agenci wynegocjowali mu kontrakt, opiewający na 82 miliony dolarów za 8 sezonów gry.

Od tego czasu baseballista z Wenezueli nie rozegrał ani jednego spotkania w MLB. 19-letni zawodnik odsyłany był do klubów partnerskich: Dominican Summer League Brewers, Carolina Mudcats, Wisconsin Timber Rattlers i Biloxi Shuckers. W barwach Mudcats został wybrany MVP rozgrywek Carolina League i zgarnął nagrodę Top MLB Prospect.

- Na pewno spełnię pokładane we mnie nadzieje. Wiem, że presja będzie ogromna, ale to zmotywuje mnie do jeszcze cięższej pracy. Pieniądze mnie nie zmienią, a jeśli zmienią, to tylko na lepsze - zapewnia baseballista.

Umowa Jacksona Chourio z Milwaukee Brewers jest najwyższym w historii MLB kontraktem, wynegocjowanym przez zawodnika, który nie zagrał jeszcze ani jednego spotkania w najsilniejszej lidze świata. Poprzedni rekord należał do Luisa Roberta Juniora, którego umowa z Chicago White Sox opiewała na 50 milionów dolarów za 6 lat gry.

RI, Polsat Sport