Dreszczowiec w meczu Polska - Serbia! Biało-Czerwone wygrały jednym trafieniem

Początek spotkania zdecydowanie należał do Serbek, które szybko wyszły na prowadzenie 4:0. Później przebudziły się Polki, które zdobyły trzy bramki z rzędu. Z czasem jednak zawodniczki z Bałkanów zaczęły odbudowywać przewagę i przez większą część pierwszej połowy utrzymywały trzy lub czterobramkową przewagę. Ostatecznie do przerwy prowadziły Serbki 13:10.

Drugą połowę lepiej rozpoczęły Polki. Biało-Czerwone wykorzystywały błędy rywalek i stopniowo niwelowały przewagę. W końcu doprowadziły do stanu 15:15. Kilkadziesiąt sekund później Polska wyszła na prowadzenie po golu na 16:15. Potem spotkanie nabrało bardzo emocjonującego przebiegu. Serbki co rusz doprowadzały do wyrównania, po czym Polki ponownie wychodziły na jednobramkowe prowadzenie. Stało się jasne, że końcówka spotkania będzie bardzo pasjonująca.

W końcu na cztery minuty przed końcem Dagmara Kocuń trafiła ze skrzydła i Polki wyszły na prowadzenie 22:20. Trener Serbek poprosił wtedy o czas. Następnie zawodniczki z Bałkanów zdobyły bramkę z rzutu karnego i znów zbliżyły się do Polek na jeden punkt. Serbki miały szansę doprowadzić do wyrównania, ale defensywa Biało-Czerwonych okazała się nie do sforsowania. Polki wygrały 22:21 i udanie rozpoczęły fazę zasadniczą mistrzostw świata. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę, a ich przeciwniczkami będą Dunki.

Polska - Serbia 22:21 (10:13)

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima - Emilia Galińska 1, Monika Kobylińska 4, Magda Balsam 4, Mariola Wiertelak 1, Sylwia Matuszczyk 2, Adrianna Górna 1, Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak 1, Marlena Urbańska, Daria Michalak, Karolina Kochaniak-Sala 6, Paulina Uścinowicz, Paulina Masna, Dagmara Nocuń 2.

Serbia: Marija Simic, Molli Kubina - Sanji Radosavljevic 6, Teodora Valickovic, Aleksandra Vukajlovic, Marija Lanistanin 5, Edita Nukovic, Andela Janjusevic 3, Jovana Jovovic, Aleksandra Stamenic, Natasa Lovric, Katarina Bojicic 3, Dunja Radevic, Emilija Lazic 4, Jovana Milojevic, Marija Colic.

