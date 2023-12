Obóz wojskowy, potem wyjazd na igrzyska. Niecodzienny pomysł Koreańczyków

Komitet Olimpijski Korei Południowej (KSOC) chce wysłać setki sportowców z tego kraju na obóz wojskowy piechoty morskiej, by wzmocnić ich psychikę przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

KSOC zarekomendował krajowym związkom sportowym, by wysłali swoich podopiecznych do Koreańskiego Korpusu Piechoty Morskiej w południowo-wschodnim Pohang w tym miesiącu na trzydniowy obóz szkoleniowy. Według informacji pracowników organizacji ma się na nim pojawić ok. 320 sportowców, w tym kobiety.

Koreańskie związki sportowe już wcześniej zalecały zawodnikom odbywanie wojskowych treningów, jednak po raz pierwszy rekomenduje to KSOC. Decyzja miała zostać podjęta po Igrzyskach Azjatyckich, które odbyły się w październiku w Chinach. Korea Południowa zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji złotych medalistów, za gospodarzami i Japonią.

Pomysł KSOC został mocno skrytykowany przez opinię publiczną.

- Czy nadal żyjemy w okresie zasad wojskowych? - można przeczytać w jednym z postów opublikowanych na platformie X. Inny z użytkowników napisał, że "można po prostu wybrać żołnierzy piechoty morskiej o silnej psychice na sportowców olimpijskich", podczas gdy inni nazwali plan KSOC "komedią" lub "nie do pomyślenia".

Nie podano jeszcze szczegółów obozu, który ma potrwać od 18 do 20 grudnia. Na jednym z wcześniejszych takich przedolimpijskich zgrupowań z udziałem szermierzy, zapaśników i piłkarzy ręcznych zawodnicy musieli m.in. wspólnie nosić na głowach 140-kilogramowe pontony.

- Pomoc sportowcom w pokonywaniu małych i dużych trudności jest kluczowa dla rozwoju osobistego i zespołowego. Obozy treningowe piechoty morskiej, chociaż w przeszłości zdarzały się nadużycia siły i przemoc, odegrały dość skuteczną rolę w osiągnięciu tych celów – powiedział profesor wychowania fizycznego na Uniwersytecie Narodowym w Seulu Yukyoum Kim.

Koreańscy zawodnicy są zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej, wynoszącej od 18 do 21 miesięcy, jeśli zdobędą złoty medal Igrzysk Azjatyckich lub jakikolwiek medal igrzysk olimpijskich.

KZ, PAP