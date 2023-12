Odmieniona piątka w Klingenthal. Stoch szuka formy

Stoch w czterech konkursach w fińskiej Ruce i norweskim Lillehammer zdobył zaledwie trzy punkty, natomiast Zniszczoł ani razu nie awansował do czołowej "30". W Pucharze Narodów Biało-Czerwoni zajmują dopiero ósme miejsce, między Finlandią a Bułgarią. Najwyżej z Polaków w generalnej klasyfikacji plasuje się Kubacki - na 24. pozycji, a tuż za nim jest Żyła. Wąsek zajmuje 33. miejsce. W czterech pierwszych konkursach obecnego sezonu żadnemu z Polaków nie udało się uplasować w czołowej dwudziestce.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalna forma polskich skoczków. "Do szkolenia wkradł się jakiś błąd"

Stoch pojechał na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz. W weekend będzie miał przerwę, a na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem.

- Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób w spokojnych warunkach. Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingenthal może oddać maksymalnie dziewięć skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy, bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę - poinformował austriacki trener Polaków Thomas Thurnbichler.

W Klingenthal swoją zwycięską serię postara się podtrzymać Stefan Kraft, który w tym sezonie wygrał każdy z czterech konkursów. Austriak ma już 34 zwycięstwa w Pucharze Świata, a łącznie 102 razy stanął na podium i goni rekord legendarnego Fina Janne Ahonena, który 108-krotnie był w czołowej trójce zawodów tego cyklu.

Na początku sezonu doskonale spisują się Austriacy i Niemcy. Przedstawiciele tych nacji zajmują siedem czołowych miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Za Kraftem plasują się kolejno: Andreas Wellinger, Pius Paschke, Jan Hoerl, Daniel Tschofenig, Stephan Leyhe i Karl Geiger. Austriacy mają w Pucharze Narodów 981 pkt, natomiast Niemcy - 913. Na trzecim miejscu znajdują się Słoweńcy z dorobkiem 319 pkt.

Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do Klingenthal po dwóch latach przerwy. Triumfatorem poprzednich zawodów na Vogtland Arenie był Japończyk Ryoyu Kobayashi. 12 grudnia 2021 roku na podium stanęli też Norwegowie Daniel Andre Tande i Marius Lindvik.

Adam Małysz w 2010 roku zajął drugie miejsce w Klingenthal, rozdzielając Szwajcara Simona Ammanna i Austriaka Gregora Schlierenzauera. W sezonie 2010/11 wygrał Stoch. Sensacyjnym triumfatorem jednoseryjnego konkursu na inaugurację sezonu 2013/14 został Krzysztof Biegun. To jedyny znaczący sukces w jego seniorskiej karierze.

Polacy dwukrotnie wygrali konkursy drużynowe w Klingenthal - w 2016 roku (Żyła, Stoch, Kubacki i Kot) oraz trzy lata później, w składzie z Jakubem Wolnym zamiast Kota.

Rozmiar dużej skoczni wynosi 140 m, a punkt konstrukcyjny zlokalizowany jest na 125. metrze. Rekordzistą obiektu jest Niemiec Michael Uhrmann, który w 2011 roku osiągnął 146,5 m.

W ten weekend w Klingenthal odbędą się dwa konkursy indywidualne. Organizatorzy zapowiadają, że w kwalifikacjach weźmie udział 59 zawodników z 17 krajów. Trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher nie zdecydował się na skorzystanie z kwoty krajowej, dlatego przed własną publicznością zaprezentuje się sześciu jego podopiecznych.

KZ, PAP