Trefl po dogrywce lepszy od MKS

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Dominika Wilczka i Taylera Personsa mieli cztery punkty przewagi. Później ważne rzuty oddawał Jakub Musiał, a do remisu doprowadził Auston Barnes. M. in. Lovell Cabbil sprawiał, że to MKS był jednak na prowadzeniu. Dopiero trójka Jarosława Zyskowskiego ustaliła korzystny wynik dla sopocian po 10 minutach - 26:24. W drugiej kwarcie dąbrowianie nie prezentowali się już tak dobrze w ofensywie, a gospodarze wręcz przeciwnie! Po kolejnych rzutach Zyskowskiego i Musiała różnica wzrosła aż do 11 punktów. Marc Garcia starał się na to reagować, ale Trefl ciągle był rewelacyjny w ataku. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:44.

W trzeciej kwarcie nic się nie zmieniało - to zespół trenera Żana Tabaka był stroną z inicjatywą. Trójki dokładali Jarosław Zyskowski i Benedek Varadi. MKS nawiązał jednak rywalizację - dzięki kolejnym zagraniom Nicolasa Caravacho i Taylera Personsa zbliżył się jeszcze na cztery punkty. Andy Van Vliet wraz z Zyskowskim szybko opanowali sytuację. Po 30 minutach było jednak tylko 73:69. Na początku kolejnej części gry dwie trudne trójki Marca Garcii wyprowadziły przyjezdnych na prowadzenie! Barnes, Van Vliet i Musiał powoli na to odpowiadali i wydawało się, że to sopocianie będą kontrolować wydarzenia na parkiecie. Na około dwie minuty przed końcem akcja Carvacho dawała mimo tego kolejny remis. W końcówce obie drużyny nie były zbyt skuteczne, chociaż miały swoje szanse na rzuty na zwycięstwo. Ostatecznie po 40 minutach było więc po 91, a to oznaczało dogrywkę!

Dodatkowy czas gry sopocianie rozpoczęli od serii 11:0, a świetnie nadal prezentował się Zyskowski. Później ważnym graczem był też Van Vliet. Trefl już całkowicie kontrolował sytuację i ostatecznie zwyciężył 110:102.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jarosław Zyskowski z 27 punktami, 7 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Lovell Cabbil z 31 punktami i 5 asystami.

Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza 110:102 po dogrywce (26:24, 27:20, 20:25, 18:22 - 19:11)

Trefl Sopot: Andy Van Vliet 28, Jarosław Zyskowski 27, Jakub Musiał 14, Benedek Varadi 13, Auston Barnes 11, Aaron Best 6, Jakub Schenk 6, Mikołaj Witliński 4, Szymon Tomczak 1, Paul Scruggs 0, Miłosz Toczek 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Lovell Cabbil 31, Tayler Persons 19, Nicolas Carvacho 19, Marc Garcia 16, Dominik Wilczek 9, Błażej Kulikowski 3, Jeriah Horne 2, Dawid Słupiński 2, Marcin Piechowicz 1, Maciej Kucharek 0, Santiago Konaszuk 0, WIktor Kurowski 0.

jb, plk.pl