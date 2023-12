Fortuna 1 Liga: GKS Tychy - Polonia Warszawa. Relacja i wynik na żywo

Tyszanie zajmują czwarte miejsce w tabeli, ale do drugiej Odry Opole tracą tylko dwa punkty, mając w zanadrzu jeden mecz do rozegrania więcej. GKS to zatem jeden z kandydatów do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Górnego Śląska wygrała w poprzedniej kolejce z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 3:2.

Warszawianie znajdują się w drugiej części tabeli - na 14. pozycji. Polonia notuje niechlubną serię pięciu spotkań bez wygranej, na którą czeka od 27 października. Ostatnio beniaminek ze stolicy zremisował u siebie ze Stalą Rzeszów 2:2. "Czarne Koszule" mają pięć "oczek" przewagi nad strefą spadkową.

Polonia rywalizowała z GKS-em na inaugurację tego sezonu. Wówczas tyszanie wygrali w Warszawie 3:2, mimo że przegrywali 0:2.

Relacja i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Polonia Warszawa od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport