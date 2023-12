Fortuna 1 Liga: Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin. Relacja i wynik na żywo

Sosnowiczanie są w katastrofalnej formie, czego dowodem ostatnie miejsce w tabeli i już siedem punktów straty do bezpiecznej lokaty. A to oznacza, że Zagłębie jest w tym momencie głównym kandydatem do spadku. Drużyna, która od niedawna może pochwalić się nowoczesnym stadionem, na którym swoje mecze w Lidze Europy rozgrywa Raków Częstochowa, na ligowe zwycięstwo czeka od 15 września! Osiem kolejnych potyczek to pięć porażek i trzy remisy.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki losowania ćwierćfinałów Fortuna Pucharu Polski. Będą hity!

W całym sezonie Zagłębie tylko dwukrotnie w 16 meczach schodziło z boiska zwycięsko. Nie może zatem nikogo dziwić, że w piątkowej rywalizacji z Motorem faworytem jest beniaminek. Lublinianie zanotowali kapitalny początek rozgrywek, będąc długo w ścisłej czołówce. Obecnie podopieczni Goncalo Feio plasują się na siódmej pozycji, ale do podium tracą tylko trzy "oczka". Ekipa ze wschodniej Polski w poprzedniej kolejce wygrała u siebie z Resovią Rzeszów 3:2.

Warto zaznaczyć, że oba zespoły tym meczem rozpoczną rundę rewanżową w Fortuna 1 Lidze. W Lublinie piłkarze Motoru wygrali z Zagłębiem 3:2 na inaugurację rozgrywek. Gola na wagę trzech punktów gospodarze strzelili w doliczonym czasie gry.

Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport