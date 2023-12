Wielki powrót do polskiej kadry. "Czuję się gotowy"

Wobec słabej dyspozycji Aleksandra Zniszczoła, trener Thomas Thurnbichler zdecydował się na zmiany w kadrze i powołanie Kota. Do tej pory Maciej Kot trenował w Austrii na skoczni Mattensprunganlage.

- Mam za sobą pierwsze skoki w Ramsau na skoczni K-90. To były moje pierwsze skoki na śniegu. Zrealizowaliśmy różnorodny plan. Były to cztery treningi, oddałem na nich około szesnastu skoków. Myślę, że poziom tych skoków był zadawalający. Przetestowaliśmy sprzęt i czuję się gotowy do rozpoczęcia rywalizacji - opowiada polski skoczek.

Polscy skoczkowie przebywają już w Niemczech, gdzie w weekend rozpoczną rywalizację o punkty w Pucharze Świata.

- Teraz jesteśmy w Klingenthal. Skocznia tutaj ma zupełnie inną specyfikę - jest dużo większa, ale cieszę się na rywalizację na obiekcie, na którym mam bardzo miłe wspomnienia. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia na skoczni - zaprasza do wspierania Kot.

Zawody w Klingenthal rozpocznie piątkowy trening, po którym rozpoczną się kwalifikacje. W sobotę o 16:00 odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny. Dzień później o 14:00 skoczkowie wezmą udział w kolejnych kwalifikacjach, a o 16:00 wystąpią w drugim konkursowym starciu Pucharu Świata.

KZ, Polsat Sport