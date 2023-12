Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Magdaleny Stysiak

Wydawało się, że Magdalena Stysiak nie ma już sił, że słania się na nogach i nie będzie w stanie kończyć ataków. Nic bardziej błędnego! W końcówce piątego seta meczu o brązowy medal Ligi Narodów z reprezentacją USA atakująca reprezentacji Polski niczym robot kończyła wszystkie ataki i zdobywała punkty, których nie miała prawa zdobyć. To dzięki niej Polki obroniły w tym meczu najpierw jedną, potem drugą piłkę meczową. To ona doprowadziła mistrzynie olimpijskie do rozpaczy i kapitulacji.

– Średnio pamiętam te ostatnie ataki – przyznała po powrocie do kraju najlepiej punktująca zawodniczka Ligi Narodów. – Zmagałam się już nie tyle z presją i nerwami, ale głównie z bólem. Potem widziałam na wideo decydujące punkty i byłam w szoku, że w taki sposób atakowałam. To nie były moje kierunki, to nie był mój styl. A mimo to kończyłam ataki. Niesamowite! Po ostatniej piłce łzy same poleciały – z emocji, bólu, ze wszystkiego – mówiła liderka zespołu, która w meczu o brązowy medal w Arlington przez długie momenty nie grała nadzwyczajnie. Popełniła w tym spotkaniu aż 13 błędów w ataku, ale co z tego, skoro w końcówce była bezbłędna, a rozgrywająca Katarzyna Wenerska raz po raz słała do niej piłki? A nasza atakująca wszystkie kończyła. To w dużej mierze dzięki niej w stanie Teksas polskie siatkarki wywalczyły pierwszy medal Ligi Narodów i po 55 latach przerwy stanęły na podium światowej imprezy (wcześniej zdobyły brąz igrzysk olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, potem sięgały tylko po medale mistrzostw Europy).



Przegląd Sportowy, Polsat Sport