Znamy gospodarzy siatkarskiej Ligi Narodów! Gdzie zostaną rozegrane turnieje?

Po szesnaście najlepszych reprezentacji siatkarskich kobiet i mężczyzn zagra w fazie zasadniczej w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Następnie osiem najlepszych drużyn stoczy bój o tytuł w finałach VNL. Siatkarki o trofeum będą walczyć w dniach 20–23 czerwca, a siatkarze w dniach 27–30 czerwca, czyli zaledwie kilka tygodni przed igrzyskami w Paryżu. Gospodarzy finałów poznamy w późniejszym terminie.

FIVB ogłosiła nie tylko miasta gospodarzy fazy grupowej, ale i grupy, które dostarczą wiele ekscytujących meczów pomiędzy najlepszymi reprezentacjami w każdym zakątku świata.



Podobnie jak przed rokiem jako pierwsze do akcji wkroczą siatkarki, które w pierwszym tygodniu rywalizacji (14–19 maja) zagrają w Rio De Janeiro i Antalyi. Polki zagrają wówczas w Turcji, w ich grupie poza gospodyniami są również Włoszki, Niemki, Holenderki, Bułgarki, Japonki i Francuzki.



Z Turcji podopieczne Stefano Lavariniego przeniosą się do dobrze już im znanego Arlington w Stanach Zjednoczonych, gdzie wywalczyły brązowe medale VNL 2023. Między 28 maja i 2 czerwca przyszłego roku będą ponownie rozgrywać swoje mecze wraz Amerykankami, Niemkami, Turczynkami, Kanadyjkami, Bułgarkami, Serbkami i Koreankami. Równolegle toczyć się będzie turniej w Chinach.



Ostatni turniej fazy wstępnej, od 11 do 16 czerwca Polki rozegrają w Hongkongu, gdzie poza naszymi reprezentantkami zagrają Chinki, Dominikanki, Turczynki, Niemki, Brazylijki, Tajki, Bułgarki. Druga grupa będzie walczyć w Japonii.

Siatkarze do akcji wkroczą tydzień po siatkarkach, czyli w dniach 21–26 maja, a inauguracyjne turnieje rozegrane zostaną w tych samych lokalizacjach, czyli Antalyi i Rio De Janeiro. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, zagrają w Turcji. W tej grupie zagrają również reprezentantacje Francji, Holandii, USA, Kanady, Słowenii oraz Bułgarii.



W drugim tygodniu zmagań siatkarzy (4–9 czerwca), Polacy przeniosą się do Japonii (miasto zostanie ogłoszone później), gdzie swoje spotkania będą rozgrywać także Irańczycy, Brazylijczycy, Turcy, Bułgarzy, Słoweńcy i Niemcy. Równolegle druga grupa będzie grać w Ottawie w Kanadzie.



Kończące fazę wstępną turnieje odbędą się w Lublanie i w Manilii (18–23 czerwca). Podopieczni Nikoli Grbicia wystąpią w stolicy Słowenii, gdzie obok naszej reprezentacji i gospodarzy zagrają Serbowie, Turcy, Włosi, Kubańczycy, Argentyńczycy i Bułgarzy.

RM, Polsat Sport, pzps.pl