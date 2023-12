Edmonton Oilers w formie. Pittsburgh z niechlubną serią

Grający na pozycji obrońcy Evan Bouchard zdobył dwa gole i zanotował asystę dla Edmonton Oilers w wygranym u siebie 4:3 meczu z Minnesota Wild w zawodowej lidze hokeja NHL. To szóste z rzędu zwycięstwo kanadyjskiego zespołu.

Bouchard zdobył punkty w 10. meczu z rzędu, co spośród obrońców Oilers w historii udało się tylko Paulowi Coffeyowi. W piątek duży wkład w zwycięstwo gospodarzy miał też Ryan Nugent-Hopkins, który asystował przy wszystkich czterech bramkach.

ZOBACZ TAKŻE: Kubacki zadowolony z kwalifikacji. "Krok naprzód został zrobiony"

Columbus Blue Jackets pokonali we własnej hali St. Louis Blues 5:2 m.in. dzięki świetnej postawie bramkarza Jeta Greavesa, który w swoim pierwszym w tym sezonie występie, a drugim w karierze w NHL, obronił aż 41 strzałów rywali. W pierwszoplanowych rolach w drużynie gospodarzy wystąpili Rosjanie - Jegor Czinakow zdobyła dwa gole i miał asystę, Kirył Marczenko zaliczył trafienie i asystę, a Dmitrij Woronkow dwie asysty.

Zwycięstwem gospodarzy zakończył się też mecz w Sunrise, gdzie Florida Panthers pokonali Pittsburgh Penguins 3:1. Gole dla drużyny z Florydy zdobyli Eetu Luostarinen, Oliver Ekman-Larsson i Aleksandr Barkov, który ustalił wynik posyłając w końcówce krążek do pustej bramki dążących do wyrównania Penguins. Hokeiści w Pittsburgha ponieśli czwartą porażkę z rzędu, co jest ich najdłuższą taką serią w tym sezonie.

KZ, PAP