Będzie to potyczka dwóch zespołów ze środka tabeli. Radomianie zajmują ósmą lokatę, zaś zabrzanie dziewiątą. Dodajmy, że obie ekipy mają taką samą liczbę punktów (22) i bardzo podobny bilans bramkowy. Do tego zarówno jedni, jak i drudzy przystąpią do sobotniej rywalizacji po zwycięstwie. W poprzedniej serii gier Radomiak pokonał Widzew, a Górnik Pogoń.

Przypomnijmy, że 18. kolejka jest pierwszą w rundzie rewanżowej. To oznacza, że Radomiak i Górnik spotkały się ze sobą w na inaugurację rozgrywek. Wtedy górą była ekipa z Radomia, która wygrała 2:0. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

mtu, Polsat Sport