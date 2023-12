Pora na przedostatnią galę UFC w 2023 roku. W walce wieczoru UFC Vegas 83 dojdzie do pojedynku dwóch zawodników sklasyfikowanych w rankingu dywizji koguciej. Yadong Song stoczy bój z Chrisem Guttierezem. Oto karta walk gali UFC Vegas 83. Transmisja gali w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Chińczyk jest aktualnie siódmym zawodnikiem rankingu wagi do 135 funtów. Po porażce z Corym Sandhagenem wrócił na zwycięskie tory wygrywając z Rickym Simonem. Warto wspomnieć, że "Kung Fu Kid" jest zawodnikiem już bardzo doświadczonym, jeśli chodzi o starcia w największej organizacji MMA na świecie. Pod szyldem UFC rywalizuje od 2017 roku. Na swoim koncie ma starcia z czołowymi zawodnikami kategorii koguciej.

ZOBACZ TAKŻE: Potwierdziły się fatalne wieści. Jan Błachowicz nie wystąpi na UFC 297

Tym razem jego przeciwnikiem będzie Gutierrez. "El Guapo" w ostatnim występie pokonał na punkty Heiliego Altenga. Zawodnik z Teksasu jest obecnie sklasyfikowany na 14. pozycji w rankingu. Ewentualna wygrana nad Songiem pozwoli mu znacząco awansować i zbliżyć się do ścisłej czołówki.

Bardzo ciekawie zapowiada się co-main event. Dojdzie w nim do potyczki dwóch weteranów dywizji półciężkiej. Anthony Smith skrzyżuje rękawice z Khalilem Rountreem. Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na gali wystąpi wielu zawodników z Azji. Pierwotnie to wydarzenie miało odbyć się w Szanghaju, lecz zostało ono odwołane i przeniesione do USA.

Transmisja gali UFC Vegas 83 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta walk UFC: Song - Gutierrez:

Karta główna:



135 lb: Yadong Song (20-7-1) - Chris Gutierrez (20-4-2)

205 lb: Anthony Smith (37-18) - Khalil Rountree Jr. (12-5)

155 lb: Nasrat Haqparast (15-5) v- Jamie Mullarkey (17-6)

125 lb: Tim Elliot (19-13-1) - Allan Nascimento (20-6)

185 lb: Jun Yong Park (17-5) - Andre Muniz (23-6)

Karta wstępna:



170 lb: Kenan Song (21-7) - Kevin Jousset (9-2)

125 lb: Hyun Sung Park (8-0) - Shannon Ross (13-8)

135 lb: Luana Santos (6-1) - Stephanie Egger (8-4)

125 lb: Tatsuro Taira (14-0) - Carlos Hernandez (9-2)

115 lb: Rayanne dos Santos (14-6) - Talita Alencar (4-0-1)

mtu, Polsat Sport