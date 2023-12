Wielki sukces polskiego zawodnika MMA. Został mistrzem czołowej organizacji (WIDEO)

Za nami gala PFL Europe 4. Podczas wydarzenia w Dublinie najważniejsze zwycięstwo w dotychczasowej karierze odniósł Jakub Kaszuba (11-0, 5 KO, 2 Sub). Mieszkający w USA reprezentant Polski pokonał przez TKO w drugiej rundzie Johna Mitchella (8-2, 3 KO, 1 Sub) i sięgnął po tytuł mistrza Europy PFL w kategorii lekkiej. Ponadto otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy dolarów.

Warto wspomnieć, że w trakcie mistrzowskiego boju Kaszuba wyszedł z nie lada opresji. W pierwszej odsłonie pojedynku został trafiony frontalnym kopnięciem, po którym był wyraźnie zamroczony. "The Auditor" przetrwał kryzys i wrócił do gry w drugiej rundzie. W niej 28-latek trafił rywala kolanem, a następnie poszedł za ciosem i zaczął go rozbijać w parterze. Sędzia w końcu przerwał walkę.

RUTHLESS.



What a comeback win for Jakub Kaszuba who upsets the home crowd 🤫#PFLDublin | Live on DAZN pic.twitter.com/YQTXJyv5zM — DAZN MMA (@daznmma) December 8, 2023

Polak pozostaje niepokonany w zawodowym MMA. Do tej pory wygrał 11 starć, z czego siedem przed czasem. W turnieju PFL Europe kolejno pokonywał Radu Maxima i Dylana Tuke'a. W sobotę dotarł do finału, w którym wygrał z Mitchellem. Warto wspomnieć, iż dla Irlandczyka była to druga porażka w karierze i zarazem druga w starciu z reprezentantem Polski. W marcu 2022 roku na gali UAE Warriors przegrał z Mariuszem Mazurem.

Kaszuba sięgnął po mistrzostwo PFL Europe. Najważniejszym osiągnięciem w amerykańskiej organizacji jest wygranie turnieju głównego. Za zwycięstwo w nim zawodnik otrzymuje milion dolarów. W dywizji lekkiej, w której Polak rywalizuje, w ostatnich dwóch sezonach najlepszy był Olivier Aubin Mercier. Kanadyjczyk pozostaje niepokonany od 10 pojedynków.