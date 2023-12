Dobry występ polskiego kolarza w zawodach Grand Prix

Mateusz Rudyk potwierdził dobrą dyspozycję, wygrywając sprint indywidualny, drużynowy i keirin w zawodach Grand Prix Polski na torze kolarskim w Pruszkowie. Dla biało-czerwonych był to ważny sprawdzian przed styczniowymi mistrzostwami Europy w Apeldoorn.

W półfinale sprintu Rudyk, aktualny wicemistrz Europy, pokonał 2:0 brązowego medalistę olimpijskiego z Tokio w sprincie drużynowym Francuza Rayana Helala, a w finale również 2:0 Litwina Vasilijusa Lendela.

Do niespodzianki doszło w sprincie kobiet. W półfinale Paulina Petri wygrała 2:0 z mistrzynią świata na 500 metrów ze startu zatrzymanego ciemnoskórą Francuzką Taky Marie-Divine Kouame, natomiast w finale przegrała 0:2 ze swoją koleżanką z reprezentacji Nikolą Sibiak.

W finale sprintu drużynowego Maciej Bielecki, Daniel Rochna i Mateusz Rudyk osiągnęli wynik 43,444 s, wyraźnie dystansując ekipę francuską (Rayan Helal, Melvin Landerneau, Tom Derache) - 44,033. W keirinie Rudyk wyprzedził Francuza Toma Derache'a i Konrada Burawskiego.

- Wyniki napawają optymizmem. Liczę na to, że w mistrzostwach Europy drużyna zejdzie z czasem poniżej 43 sekund. To będzie ważny etap kwalifikacji olimpijskich, a kolejne trzy to będą zawody Pucharu Świata w Australii, Hongkongu i Kanadzie. Obecnie jesteśmy w rankingu olimpijskim na dziewiątym miejscu, pierwszym, które nie daje prawa startu na igrzyskach w Paryżu. Walczymy o kwalifikację z Kanadyjczykami i w każdym starcie Pucharu Narodów musimy być od nich lepsi - powiedział PAP trener kadry Igor Krymski.

Również biało-czerwone, w składzie: Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak, okazały się w sprincie drużynowym zdecydowanie lepsze od Francuzek.

W innych konkurencjach triumfowali: Olga Wankiewicz (3 km), Adam Woźniak (4 km), Karolina Karasiewicz (wyścig punktowy, omnium), Alan Banaszek (omnium), Austriak Felix Ritzinger (wyścig punktowy), Belg Thibaut Bernard (scratch), Egipcjanka Ebtissam Zayed Ahmed (scratch), Maja Tracka (wyścig eliminacyjny), Filip Prokopyszyn (wyścig eliminacyjny), Alan Banaszek i Adam Woźniak (madison), Paulina Petri (keirin) oraz Patrycja Lorkowska i Olga Wankiewicz (madison).

W opinii wielu obserwatorów trzydniowe zawody Grand Prix Polski na pruszkowskim torze były pod względem obsady najlepsze od lat.

KP, PAP