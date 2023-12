Drużyny z Białegostoku i Częstochowy przystąpią do meczu - zaplanowanego na godz. 17.30 w niedzielę - podbudowane awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski, choć Raków potrzebował dogrywki, aby wygrać u siebie z Cracovią.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Wyniki i skróty meczów 18. kolejki

W tabeli ekstraklasy na półmetku rozgrywek Jagiellonia jest obecnie druga i ma 34 pkt, Raków jest czwarty - 29 pkt, ale rozegrany jeden mecz mniej. W 1. kolejce sezonu Raków wygrał u siebie z Jagiellonią 3:0. W Białymstoku Jagiellonia jeszcze w tym sezonie nie przegrała, ma siedem zwycięstw i remis w lidze oraz dwa zwycięstwa pucharowe.

"Trzeba być dumnym z tego, że starcie mistrza Polski z Jagiellonią Białystok możemy nazwać hitem kolejki. To jest rzecz, z której trzeba się cieszyć i szanować to miejsce, w którym dziś jesteśmy. Cieszymy się, że zapracowaliśmy sobie na to, że możemy w takim meczu brać udział i na pewno chcemy zaprezentować się z bardzo dobrej strony, pokazać naszą piłkę i zagrać z Rakowem o zwycięstwo" - mówił w piątek na konferencji prasowej trener Siemieniec.

Pytany o faworyta niedzielnego meczu, nie odpowiedział wprost. Mówił, że częstochowianie na co dzień rywalizują z czołowymi zespołami europejskimi, mają szeroką kadrę i duże możliwości. "Nie chciałbym też dziś nakładać presji na drużynę, że to my jesteśmy faworytem, ale też nie chciałbym odbierać nam szans i mówić, że nie mamy prawa marzyć, walczyć o swoje na swoim boisku i potwierdzić naszą dyspozycję" - powiedział szkoleniowiec.

Pytany - w nawiązaniu do pierwszego meczu tych drużyn w lipcu - jak od tego czasu zmieniły się oba zespoły ocenił, że zmiany są duże. Powiedział, że gdy się patrzy na analizę gry Jagiellonii przeprowadzoną przez sztab szkoleniowy po tamtym meczu, to są to kwestie już nieaktualne. "To znaczy, że zrobiliśmy postęp i tak to ma wyglądać. Ale myślę, że oba zespoły są już w zupełnie innym miejscu" - powiedział Siemieniec.

Mówił, że Raków jest przygotowany do gry pod presją, co kilka dni, a sztab szkoleniowy potrafi przygotować tę drużynę do takiej intensywności i ma szeroką kadrę. Ale podkreślał też, że wyniki dały piłkarzom Jagiellonii wiarę w siebie, dały też taką wiarę kibicom, że "może powalczyć o zwycięstwo z mistrzem Polski".

W białostockim zespole niepewny jest występ Norwega Kristoffera Hansena, który był w wysokiej formie i ostatnio wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Skrzydłowy leczy uraz. Do gry powinien być za to gotowy angolski napastnik Afimico Pululu, który wszedł już na boisko z ławki rezerwowych w meczu Pucharu Polski z Wartą Poznań (2:0) i zaliczył asystę przy bramce Portugalczyka Nene.

Relacja i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

mtu, PAP