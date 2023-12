Świetny duet Gołębiowski - Gravett, WKS Śląsk lepszy od Legii

Początek spotkania był dość wyrównany, chociaż po trójkach Daniela Gołębiowskiego i Dusana Mileticia to goście wychodzili na prowadzenie. Odpowiadali jednak na to m. in. Michał Kolenda oraz Ray Cowels. To WKS Śląsk był jednak stroną przeważającą, dobrze prezentując się w kontrach. Po trójce Hassaniego Gravetta po 10 minutach było 20:24.

W drugiej kwarcie zespół trenera Jacka Winnickiego uciekał nawet na osiem punktów po zagraniach Artioma Parachowskiego. Legia starała się być blisko, ale nie była w stanie doprowadzić chociażby do remisu. W ekipie gości ciągle ważnymi zawodnikami byli Daniel Gołębiowski i Andrij Wojnałowicz. Ostatecznie po rzucie Gravetta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:50.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego dość szybko doprowadził do wyrównania po akcjach Josipa Sobina i Marcela Ponitki. Błyskawicznie odpowiedzieli na to Hassani Gravett i Andrij Wojnałowicz, a po późniejszym wsadzie Daniela Gołębiowskiego goście mieli nawet dziewięć punktów przewagi! To nie był koniec - wzrosła ona nawet do 14 punktów po akcji Artioma Parachowskiego. Po 30 minutach było 63:75.

W kolejnej części meczu Gravett trafiał trudne rzuty, a ekipa trenera Jacka Winnickiego była już lepsza aż o 20 punktów. Tego gospodarze nie byli w stanie odrobić, mimo kolejnych prób Michała Kolendy i Raya Cowelsa. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 98:82.

Najlepszym zawodnikiem gości był Daniel Gołębiowski z 34 punktami i 2 zbiórkami. Ray Cowels zdobył dla gospodarzy 23 punkty i 3 zbiórki.

