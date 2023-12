Kibic siatkarski poważnie ranił policjanta! Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Do chuligańskiego incydentu doszło w Grecji przed meczem siatkówki pomiędzy Olympiakosem Pireus i Panathinaikosem. Kibic rzucił racą w policjanta, który doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce w miniony czwartek w pobliżu hali, gdzie derbowy mecz rozgrywali siatkarze Olympiakosu Pireus i Panathinaikosu Ateny. Grupa kibiców zachowywała się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy policji. Wskutek trafienia racą poważnych obrażeń doznał jeden z policjantów. 31-letni funkcjonariusz trafił do szpitala w stanie krytycznym, stracił dużo krwi. W piątek lekarze poinformowali, że jego stan jest nadal bardzo ciężki, ale stabilny.

Policja przystąpiła do szeroko zakrojonych działań, by odnaleźć sprawcę. Przesłuchano wiele osób. Jak podało greckie radio, zatrzymano 18-latka, który miał się przyznać do rzucenia racą, a któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

Fala przemocy z udziałem kibiców jest w ostatnich miesiącach prawdziwą zmorą w Grecji. Tamtejszy rząd zadecydował, że do 12 lutego mecze piłkarskiej ekstraklasy będą rozgrywane bez udziału publiczności.

– Wszystkie mecze o mistrzostw Grecji będą odbywać się przy pustych trybunach przez najbliższe dwa miesiące, tj. do 12 lutego – przekazał rzecznik rządu Pavlos Marinakis.

Jak dodał, także zaplanowane na czwartek spotkanie piłkarskiej Ligi Europy Olympiakosem Pireus a serbskim zespołem TSC Backa Topola zostanie rozegrane przy pustych trybunach, o czym UEFA została już poinformowana i przychyliła się do wniosku strony greckiej.

W ostatnich tygodniach wielokrotnie dochodziło do aktów przemocy na stadionach, awantur między zwaśnionymi grupami kibiców czy starć z policją. W efekcie tego od początku roku zginęły dwie osoby. Te fatalne incydenty przeniosły się również do siatkarskich hal, co doprowadziło do tragicznej sytuacji przed meczem Olympiakosu z Panathinaikosem.

RM, Polsat Sport, PAP