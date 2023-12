Asseco Resovia źle rozpoczęła rozgrywki Ligi Mistrzów, przegrywając pierwsze spotkanie, ale wygrała kolejny mecz. Jest wiceliderem grupy B, a w 3. kolejce zmierzy się z niepokonanym Itasem Trentino. Starcie z mistrzem Włoch będzie dla rzeszowian wielkim wyzwaniem nie tylko z racji klasy rywala, ale także problemów zdrowotnych, z którymi mierzy się polski zespół, bowiem z powodu kontuzji wyłączeni z gry są środkowy Jakub Kochanowski i amerykański przyjmujący Torey DeFalco. W takiej sytuacji nawet zdobycie punktu przez podopiecznych trenera Giampaolo Medeiego będzie bardzo dobrym wynikiem.

– Na pewno Trentino należy do ścisłej czołówki w Europie. Aktualnie to najlepszy zespół we Włoszech, więc czeka nas bardzo trudne zadanie. Ich dużym atutem jest to, że praktycznie zachowali skład z poprzedniego sezonu – powiedział szkoleniowiec Resovii, cytowany na oficjalnej stronie PlusLigi.

Z polskich drużyn w Lidze Mistrzów teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Jastrzębski Węgiel, który zagra z niemieckim SVG Luneburg. Na niekorzyść jastrzębian może jednak działać długa podróż autokarem do Niemiec, w którą wyruszyli w niedzielę tuż po przegranym meczu w Warszawie z Projektem.

Łatwej przeprawy nie będą mieli kędzierzynianie, którzy podobnie jak Resovia mierzą się ze sporymi problemami kadrowymi. Wielu zawodników nie może grać z powodu urazów, a dopiero niedawno do treningów wrócił podstawowy rozgrywający Marcin Janusz. Znaczące braki w składzie spowodowały, że aktualny wicemistrz Polski przegrał trzy z czterech ostatnich spotkań w PlusLidze. Belgijski Knack Roeselare, który jest etatowym uczestnikiem Ligi Mistrzów i niewygodnym rywalem, szczególnie u siebie, będzie więc dla Grupy Azoty znaczącym wyzwaniem.

Problemów nie powinna mieć ekipa Aluron CMC Warty Zawiercie, która w 1/8 finału Pucharu CEV zmierzy się w Sosnowcu z rumuńskim SCM Craiova. Projekt Warszawa również jest faworytem w 1/8 finału Pucharu Challenge. W środę, po efektownym zwycięstwie w Warszawie nad liderem PlusLigi Jastrzębskim Węglem, zagra u siebie z francuskim Saint-Nazaire Volleyball Atlantique.

Kiedy mecze polskich drużyn? Gdzie oglądać transmisje?

2023-12-13: Asseco Resovia – Itas Trentino (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-13: SVG Luneburg – Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport News)

2023-12-13: Knack Roeselare – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-13: Aluron CMC Warta Zawiercie - SCM Craiova (środa, godzina 19.00) /Puchar CEV

2023-12-13: Projekt Warszawa - Saint-Nazaire Volleyball Atlantique (środa, godzina 18.50; transmisja – Polsat Sport Fight) /Puchar Challenge.

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

RM, Polsat Sport, PAP