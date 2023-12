Roger Federer podczas wywiadu dla CGTN Sports Scene opowiedział o swojej rywalizacji z Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem. Szwajcar nie szczędził pochwał i podziękował wspominanemu duetowi za to, że przez lata rywalizacji dostarczył mu wiele wspaniałych wspomnień.

- Byłem naprawdę szczęśliwy, że mogłem grać przeciwko nim (Nadalowi i Djokoviciowi przyp. red). Mam wiele wspomnień z wielu wspaniałych meczów. Odpowiadałem na pytania na ich temat tak wiele razy i mogę mówić o nich tylko w superlatywach - powiedział Roger Federer w wywiadzie dla dla CGTN Sports Scene.

Roger Federer i Rafael Nadal rozegrali między sobą 40 spotkań w ATP Tour. Hiszpan wygrał 24 mecze, a Szwajcar 16. Ich rywalizacja przeszła do historii jako jedna z największych w dziejach tenisowych batalii. Nadal jednak w tym sezonie nie może do końca zaprezentować swojego potencjału jak za czasów gry przeciwko Federerowi. "Rafa" nie gra od 18 stycznia, czyli od odpadnięcia w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open - z gry wykluczyła go kontuzja biodra. Nadal zapowiedział powrót na kort. Ma zagrać w styczniu przyszłego roku w turnieju ATP 250 w Brisbane.

- Mam nadzieję, że Rafa wróci bardzo silny w przyszłym roku - powiedział Federer.

Były numer jeden we wspomnianym wywiadzie wspomniał również o Novaku Djokoviciu. Federer walczył z Serbem 50 razy - 23 mecze wygrał, przegrał 27. Ich spotkania również elektryzowały cały tenisowy świat. Teraz Szwajcar życzy Djokoviciowi wszystkiego, co najlepsze.

- Mam nadzieję, że Novak będzie grał tak długo, jak będzie chciał. To naprawdę dobre dla tenisa, aby mieć tych chłopaków (Nadala i Djokovicia przyp. red.) w grze - oznajmił Szwajcar.

KZ, Polsat Sport