Były mistrz UFC na drodze Gamrota! Walka ogłoszona

Mateusz Gamrot poznał rywala, z którym zmierzy się na gali UFC 299 w Miami. To były mistrz kategorii lekkiej Rafael dos Anjos.

O tym zestawieniu mówiło się od jakiegoś czasu i w końcu zostało ono potwierdzone. Do starcia dojdzie 9 marca 2024 roku na gali UFC 299 w Miami.



Gamrot przystąpi do pojedynku po dwóch zwycięstwach z rzędu - z Jalinem Turnerem oraz Rafael Fizievem. Kolejna wygrana zbliży go do walki o mistrzostwo kategorii lekkiej. Jego przeciwnikiem będzie dos Anjos, który w 2015 roku był mistrzem tej dywizji. Pokonał wtedy Anthony'ego Pettisa, a następnie obronił tytuł w starciu z Donaldem Cerrone.

Następnie przegrał z Eddie'em Alvarezem i od tego momentu jego kariera to wzloty i upadki. Brazylijczyk nigdy jednak nie bał się wyzwań i zawsze walczył z mocnymi rywalami - zarówno w dywizji lekkiej, jak i półśredniej, w którem przez chwilę się znajdował.

Po raz ostatni widzieliśmy go w oktagonie w sierpniu 2023 roku, kiedy przegrał na punkty z Vicente Luque.

Na gali UFC 299 dojdzie m.in. do starcia Seana O'Malleya z Marlonem Verą o pas kategorii koguciej.

jb, Polsat Sport