Do przerwy kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli bramek. W drugiej połowie wynik otworzył Frankowski, pewnie wykorzystując rzut karny w 63. minucie. Dla piłkarza Lens było to debiutanckie trafienie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Bayern podzieli los Legii? To byłby duży cios

Kilkanaście minut później arbiter podyktował kolejną jedenastkę - tym razem dla Hiszpanów. Na trafienie Frankowskiego odpowiedział legendarny Sergio Ramos, wpisując się na listę strzelców w 79. minucie.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 2:1. W doliczonym czasie gry gola na wagę trzech punktów dla gospodarzy strzelił Angelo Fulgini. Taki wynik sprawił, że Lens zajęło trzecie miejsce w grupie B i zagra w Lidze Europy. Sevilla zakończyła zmagania w fazie grupowej LM na ostatniej lokacie.

Frankowski został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania.





Gol Frankowskiego w meczu Lens - Sevilla:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Lens - Sevilla 2:1 (0:0)

Bramka: Frankowski 63 (rzut karny), Fulgini 96 - Ramos 79 (rzut karny)

BS, Polsat Sport