Hitowy mecz Ligi Mistrzów Manchester United - Bayern Monachium w 4K.

Liga Mistrzów UEFA z trybem statystyk

W dniach 12-13 grudnia br. rozegrana zostanie 6. kolejka rozgrywek Champions League, która zakończy fazę grupową. We wtorek, 12 grudnia hitowe spotkanie Manchester United F.C. – Bayern Monachium w jakości 4K. W dotychczas rozegranych spotkaniach Bayern Monachium cztery mecze zakończył zwycięstwem, a jedno zremisował. Manchester United F.C. po 5 kolejkach plasuje się w grupie A na ostatniej, czwartej pozycji, ale wciąż ma szansę na awans. Czerwone Diabły muszą jednak wygrać z mistrzem Niemiec i liczyć na remis w meczu FC Kopenhaga – Galatasaray Stambuł.

Do spotkań Ligi Mistrzów UEFA dostępny jest także interaktywny tryb statystyk, który zapewnia dodatkowe informacje m.in. o meczu, rozgrywkach, drużynie, zawodnikach, np. posiadaniu piłki, faulach, strzałach czy składach drużyn. 1/8 finału już w lutym 2024 r. Spotkania piłkarskie poprzedza znakomite studio sportowe z bezkonkurencyjnymi prowadzącymi i świetnymi ekspertami sportowymi.

Porywające piłkarskie spotkania

Nadchodzące kolejki w PKO BP Ekstraklasie zakończą pierwszą rundę rozgrywek. W najbliższych tygodniach zobaczymy zmagania m.in.: Górnika Zabrze z Wartą Poznań (15.12.2023 r. godz. 18:00) czy Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin (16.12.2023 r. godz. 17:30).

Z kolei pretendenci do PKO BP Ekstraklasy – drużyny z Fortuna 1 Ligi w grudniowych kolejkach rozegrają 27 spotkań. W dotychczas rozegranych spotkaniach w Fortuna 1 Lidze najwięcej goli, bo aż 37 strzeliła Wisła Kraków.

Mistrzowska siatkówka

W grudniu rozegranych zostanie 5 kolejek w fazie zasadniczej PlusLigi. W spotkaniach od 9 do 13 kolejki zobaczymy zmagania drużyn, którym okres świąteczny oraz sylwestrowy nie zaburzy rytmu gry. Aktualnie pretendentami do tytułu mistrzowskiego są: Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa oraz Trefl Gdańsk.

W siatkarskiej Lidze Mistrzów rozegrane zostały pierwsze spotkania w fazie grupowej. Mistrzowskiego tytułu bronić będą siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, którzy wygrali trzy ostatnie edycje rozgrywek. W zeszłorocznej edycji zmierzyli się w wielkim finale z Jastrzębskim Węglem. W trwających rozgrywkach Grupa Azoty ZAKSA w najbliższych meczach będzie walczyć bez kilku kluczowych zawodników, m.in. Marcina Janusza. W Lidze Mistrzów gra także Asseco Resovia, która ma za sobą kilka dobrych spotkań.

ORLEN Basket Liga

Na sportowych kanałach Polsatu transmitowane są spotkania ORLEN Basket Ligi. Koszykarze nie próżnują, w grudniu zobaczymy widowiskową grę w wykonaniu m.in.: Polskiego Cukru Start Lublin, Legii Warszawa czy Trefla Sopot. Na kanale Polsat Sport fani koszykówki oglądać mogą Magazyn Koszykarski, w którym podsumowywane są zmagania w ORLEN Basket Lidze i oceniane są szanse występu naszej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich.

ORLEN Superliga

Nadchodzą spotkania, które będą mieć ogromny wpływ na kształt górnej części tabeli w ORLEN Superlidze. W najbliższych tygodniach zawodników oraz kibiców czeka sporo emocji, m.in. dzięki grze 20-krotnego mistrza Polski i zwycięzcy Ligi Mistrzów w 2016 r., Industrii Kielce, a także pozostałych czołowych polskich drużyn ligowych.

Skoki narciarskie

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpędza się na dobre. W fińskiej Ruce 25 listopada miała miejsce inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. 45 edycja zawodów dla naszych reprezentantów nie rozpoczęła się najlepiej.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go



Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium pokazujących m.in. Ligę Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. 1 grudnia do pakietu Polsat Box Go Sport dołaczył kanał dla miłośników sportów motorowych – Motowizja. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

Informacja prasowa